Des courges en veux-tu en voilà

Des courges et pas que pour Halloween ! Plus de 300 variétés sont cultivées sur le domaine agricole de Carim Bangerter. Elle se situe à Champion, plus connu sous le nom alémanique de Gampelen, aux portes du canton de Neuchâtel. L’aventure a commencé il y a une vingtaine d’années avec son papa qui en cultivait plus de 550 variétés. Pour des questions logistiques, Carim Bangerter a indiqué vendredi dans La Matinale avoir un peu réduit la voilure, mais la diversité reste étonnante. Il cultive des courges qui viennent du monde entier, notamment du Japon. L’année dernière elles ont été noyées par la pluie. Cette année, elles ont un peu souffert de la sécheresse, mais la récolte n’a pas été autant affectée. /sma