Un espace public plus inclusif à la Place Pury

C’est également une œuvre artistique qui a été dévoilée ce jeudi. Baptisée « Great in the concrete » et élaborée par l’artiste Mathias Pfund, la statue de bronze fait apparaitre David de Pury à l’envers sur son socle en béton. Un clin d’œil au renversement de la statue de Louis Agassiz à l’Université de Californie à la suite d'un tremblement de terre au début du 20e siècle. L’artiste superpose ainsi deux figures neuchâteloises controversées.

Ces mesures prennent place un an après la volonté de mieux faire la lumière sur le passé historique de la Ville et de rendre l’espace public plus inclusif. La statue de la Place Pury avait notamment été au cœur des débats en 2020 lors du mouvement « Black Lives Matter ». Elle avait fait l’objet de deux pétitions à l’origine des mesures approuvées par le parlement de la Ville. /comm-cro