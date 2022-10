Le site de BAT à Boncourt menacé de fermeture

« Un coup dur pour le canton »



« Ça ne s’annonce pas bien pour un maintien total de l’usine de Boncourt », souffle une source interne à l’entreprise. La décision définitive est attendue courant décembre. « Cette nouvelle est un coup dur pour le canton et a suscité la surprise et la déception du Gouvernement jurassien au regard de l’importance historique de l’entreprise pour la région. L’Etat veillera à la défense des intérêts jurassiens et de ceux des employés », a réagi l’exécutif jurassien, ne cachant pas que les conséquences économiques de ce désengagement programmé de l’un des grands contribuables jurassiens seront « conséquentes » pour les collectivités publiques jurassiennes. L’Etat craint également des incidences importantes sur d’autres entreprises de la région.





Le site administratif et commercial de Lausanne, lui, n’est pas concerné par ce projet de délocalisation. British American Tobacco est le deuxième plus grand fabricant de cigarettes en Suisse et employait en 2021 près de 55'000 personnes dans le monde. L’usine de Boncourt a été fondée en 1814 par la famille Burrus puis vendue en 1996 à Rothmans International puis revendue à BAT en 1999. /clo-rch-jpi