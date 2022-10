Femme brûlée à Areuse : un homme interpellé

Un homme soupçonné d’avoir participé au drame d’Areuse a été interpellé au lendemain des faits. La police neuchâteloise annonce ce jeudi dans un communiqué que les nombreuses investigations menées par ses soins ont permis d’identifier une personne. Son interpellation n’a pas été communiquée immédiatement « pour des raisons liées à l’enquête », précisent les forces de l’ordre. La victime est toujours hospitalisée.





Le suspect et la victime se connaissaient

Jeudi dernier, une femme a été grièvement brûlée devant son domicile dans le quartier des Pinceleuses. « Les hypothèses d’une agression crapuleuse ou d’erreur sur la personne peuvent être aujourd’hui raisonnablement écartées », indique la police. Il est désormais établi que la victime et le suspect se connaissaient et que ce dernier ne fait pas partie de sa famille. L’homme, âgé de 53 ans et domicilié dans le canton de Neuchâtel, bénéficie de la présomption d’innocence. Il a été placé en détention provisoire à la demande du Ministère public. Les investigations se poursuivent. /ara