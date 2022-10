Réseau pédagogique neuchâtelois : situation sous contrôle

À la suite de l’attaque informatique subie le 19 octobre, la situation du Réseau pédagogique neuchâtelois est sous contrôle. Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports l’a annoncé mardi soir dans un communiqué. L’accès à la messagerie est à nouveau possible à l’interne. Il faudra encore compter quelques semaines, et un renforcement des mesures de sécurité, pour retrouver l’accès en ligne à la messagerie.

Une enquête est en cours. Elle mobilise des spécialistes techniques, la brigade d’investigation numérique de la Police neuchâteloise et le Centre national de cyber sécurité. Sa mission est d’établir les responsabilités dans le sillage de cette intrusion.

L’Etat en profite pour rappeler le rôle crucial que jouent les citoyennes et les citoyens dans le maintien de la sécurité des systèmes informatiques. /comm-jhi