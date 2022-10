Recrudescence de « bédos » au volant dans le canton

De plus en plus de permis de conduire sont retirés dans le canton de Neuchâtel en raison de la consommation de stupéfiants. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) annonce une augmentation de 34% des cas depuis 2017.

Parmi les drogues les plus recensées figure notamment le cannabis. Une drogue douce qui peut facilement coûter très cher. « Avec un seul joint, vous atteignez la limite » selon Philippe Burri, directeur du Scan. En cas de consommation de cannabis, le retrait minimum est de 3 mois.