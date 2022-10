Le Burn out, un des maux du siècle

Mieux vaut prévenir que guérir ! Plus d’un quart de la population active en Suisse souffre d’épuisement au travail. Un chiffre qui ressort d’une étude d’uni santé publiée cette année. L’espace de coworking engagé, le Hub à Neuchâtel, organise ce mercredi à 18h un Afterwork sur les risques et les signes du Burn out. Sarah Bertschi, spécialiste en gestion de la santé et préventions des risques psychosociaux, y prendra la parole et présentera les différents outils à mettre en place pour comprendre le stress et le canaliser. Elle revient pour nous sur les raisons de ce mal touchant les travailleurs et travailleuses suisses. /rgi