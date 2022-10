La Revue neuchâteloise repart pour un tour

Elle va parodier les événements marquants d’ici et d’ailleurs. Après le succès rencontré l’an dernier, la Revue neuchâteloise revient pour une 2e édition. Elle a été présentée mercredi matin par l’Association Pro-création. Des artistes romands et de la région vont interpréter une vingtaine de sketchs humoristiques, mais aussi de la danse et des chansons. Au total, neuf représentations sont prévues : cinq au Théâtre du Passage à Neuchâtel dont une le 31 décembre, ce qui n’était pas le cas lors de la première édition. Autre nouveauté, la Revue va franchir la Vue-des-Alpes avec quatre dates au Théâtre des Abeilles de La Chaux-de-Fonds en janvier. David Charles Haeberli, alias MC Roger, est toujours en charge de la direction artistique. « Le spectacle sera un peu plus riche en musique et en danse. Par rapport à la première édition, où il y avait un peu plus de comédiens qui n’étaient pas de vrais chanteurs, j’ai vraiment voulu avoir quelques personnes du casting davantage spécialisées en chant comme Jenny Lorant, Jessie Kobel ou Capucine Lhemanne », souligne le comédien neuchâtelois.