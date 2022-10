L’eau est de nouveau potable à Cortaillod

Les Carquoies peuvent à nouveau consommer leur eau. Le réseau de Cortaillod a été désinfecté par chloration depuis vendredi passé. Les dernières analyses effectuées par les autorités ce mercredi ne montrent plus de danger. L’eau est donc à nouveau totalement potable, annonce le communiqué.

L’alerte avait été donnée le mardi 18 octobre 2022 en fin de journée. La commune avait alors été privée d’eau potable, et ce pendant huit jours. Les autorités ont alors entrepris la purge et la désinfection des conduites. En parallèle, un ravitaillement d’eau en bouteille a été mis en place dès le vendredi après-midi. En tout, une quarantaine de personnes ont eu recours à une consultation médicale et seulement deux ont dû être hospitalisées, explique la commune.



Pour l’heure, les causes et l’origine de la contamination bactériologique n’ont pas pu être définies. Des analyses sont en cours, précisent les autorités. Cependant, le puits de la Tertillière a été identifié comme étant la source de la contamination. Ce dernier restera hors service jusqu’à nouvel ordre. /comm-cro