La relève musicale à l’honneur

Cent trente ans : c’est l’âge vénérable de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds. Le coup d’envoi de la saison 2022-2023 est donné ce mardi soir à la Salle de musique de la Métropole horlogère par un concert de la Freitagsakademie. Le programme couvre une large palette de couleurs musicales, du chant au piano, de l’orchestre au récital, du baroque au moderne. La Société de musique avait été créée à l’époque pour organiser des concerts de grande envergure et inviter des artistes de renom à La Chaux-de-Fonds, indique dans La Matinale Alexandra Egli, responsable administration et communication de l’institution. La Société de musique travaille maintenant à casser l’image parfois élitiste, voire ennuyeuse, de la musique classique. Cela passe par la programmation. Pour cette saison 2022-2023, l’institution mise notamment sur les jeunes talents, à l’image des pianistes Bruce Liu et Alexandre Kantorow. /sma