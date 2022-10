Dans les Coulisses du Château : Marinette Matthey

Marinette Matthey s’est engagée en politique pour contrer la montée de l’UDC. C’était en 2004 au Conseil général de La Chaux-de-Fonds. La députée socialiste y a siégé un an avant de partir en France pour des raisons professionnelles. Elle était l’invitée des Coulisses du Château mardi matin. Ses loisirs, elle les occupe notamment dans le chant. Marinette Matthey fait partie de deux chorales. Pour elle, ces ensembles font écho à la société : chacun y joue un rôle pour que le tout fonctionne. La députée socialiste s’engage particulièrement pour la défense des chômeurs, l’accueil et l’intégration des étrangers et la promotion de la culture dans les Montagnes neuchâteloises. Des causes qui, indique-t-elle, avancent très lentement et pas toujours au Parlement cantonal. En revanche, faire partie de l’exécutif permet de faire le lien entre la politique, l’administration et la population. /sma