Une première pour la Verticale Espacité

Monter 14 étages en courant et le plus vite possible ! La Verticale Espacité se tient lundi soir à La Chaux-de-Fonds. Le départ de cette course d'escaliers, inédite dans le canton, sera donné à 19h à la Tour Espacité. L'ascension des 230 marches se court sous la forme d'un contre-la-montre, à intervalle régulier d'une minute, jusqu’à 20h30. Le délai d’inscription était fixé à dimanche soir, indique Michel Villarejo, chef du Service des sports de La Chaux-de-Fonds. Plus de cent personnes se sont manifestées, dont certains noms connus comme Odile Spycher, Marianne Fatton, Justin Paroz et Julien Fleury. Suivant le bilan de cette première édition, le Service des sports de la Ville de La Chaux-de-Fonds pourrait pérenniser la manifestation. /sma