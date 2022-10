Racinotes fête ses 10 ans

L’événement se veut intimiste, charmant, familial et chaleureux. Racinotes fête ce week-end ses 10 ans. Le festival de musique classique se déroule de vendredi à samedi à l’ancienne poste au Locle, à l’église du Cerneux-Péquignot et au Moultipass à La Chaux-du-Milieux. Huit concerts sont au programme. Ils feront la part belle à des compositeurs comme Schumann, Bach, Ravel et Brahms.

La manifestation créée par la Coraline Cuenot a vu le jour en 2012 avec des premiers concerts dans l’église du Cerneux-Péquignot. « L’objectif est d’attirer le grand public, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances pointues pour apprécier les concerts », rassure la responsable presse de Racinotes, Marie Wanert. « Nous avons à cœur de proposer de la musique dans les petits villages où il n’y pas forcément beaucoup d’autres offres de ce type ». Des collaborations avec l’Université de Neuchâtel et des offres de covoiturage ont été mise en place pour inciter le public à de déplacer dans la vallée de la Brévine. Marie Wanert de Racinotes était l’invitée de La Matinale.