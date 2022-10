Le breakdance en fête ce week-end

La manifestation prend de l’ampleur, mais son ADN ne change pas. Le moteur de Groove Session reste le même : partager la passion et la culture du break, vivre, transmettre et créer des émotions. Les battles, et c’est unique à Neuchâtel, verront s’affronter des duos adultes-enfants. Les partenaires ne se connaissent pas, indique Artur Libanio, l’un des organisateurs de la manifestation, ils ne viennent pas des mêmes régions de la planète et ne parlent pas toujours la même langue, mais ils communiquent à travers le break.