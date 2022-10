Le Canton veut doubler le nombre d’usagers des transports publics d’ici 2035

Le Canton veut changer de manière significative les habitudes de transport des Neuchâtelois.

Le Conseil d’État neuchâtelois et les CFF ont signé vendredi la « Perspective générale Neuchâtel ». Il s’agit d’une feuille de route qui doit répondre aux besoins de la population en matière de mobilité et d’urbanisation. Son objectif principal est de doubler la part modale des transports publics d’ici la mise en service de la ligne directe RER, à l’horizon de 2035.

Cette déclaration d’intention comporte plusieurs mesures concrètes qui seront déployées dans trois champs d’action : le trafic de voyageurs, le trafic de marchandises et l’aménagement urbain.





Deux fois plus d’usagers des transports publics

Stimuler la demande pour les transports publics, pour ainsi doubler le transfert modal, est la principale ambition du Canton et des CFF avec cette « Perspective générale ». Un objectif qui devra être atteint, d’une part, avec la mise en œuvre de la ligne directe et son offre au quart d’heure entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et d’autre part, avec la concrétisation du tunnel de Gléresse et son offre à la demi-heure sur la ligne du pied du Jura. Les deux partenaires annoncent aussi vouloir développer des interfaces multimodales de qualité.

La croissance du trafic de marchandises va se poursuivre

Le trafic de marchandises devrait augmenter sur la ligne du pied du Jura ces prochaines années. Canton et CFF s’engagent à trouver des solutions pour désengorger le goulet d’étranglement entre Neuchâtel et Neuchâtel-Vauseyon, d’autant plus nécessaires avec le report modal du transport de marchandises de la route sur le rail.





Renforcer l’attractivité des gares

Les deux partenaires souhaitent également augmenter la qualité de vie à proximité des gares. CFF Immobilier va développer les sites dont il est le propriétaire. Une révision du projet « Le Mitan », à Neuchâtel, devrait permettre de revoir le plan de quartier. Enfin, la mise en service du RER pourrait permettre une requalification de la ligne existante pour la transformer en une voie verte et cyclable de plus de 20 kilomètres.





Une rame transN aux couleurs du canton

transN est la première compagnie ferroviaire régionale à être intégrée à une « Perspective générale », selon les CFF. Pour marquer l’importance de ce partenariat, une rame transN aux couleurs du canton a été baptisée vendredi en présence des autorités cantonales et de la direction des deux entreprises. La rame circulera entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, ainsi qu’au Val-de-Travers. /comm-dsa