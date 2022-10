Mille mélodies de jazz à La Chaux-de-Fonds

Lors de ce festival, des musiciens chaux-de-fonniers d'envergure vont jouer ensemble pour la première fois samedi soir au Temple allemand. Le trio est composé du tromboniste Samuel Blaser, qui a été élu musicien européen de l'année 2018, du jeune pianiste Alvin Schwaar et de Christian Weber, qui a obtenu de nombreuses distinctions, à la contrebasse.

En première partie de cette soirée dédiée au jazz contemporain, il y aura le groupe Hely, en provenance de Winterthour (ZH), ville jumelée avec La Chaux-de-Fonds.

Le festival démarre ce jeudi soir à l'Heure bleue avec Louis Matute et son Large Ensemble. Au départ, le guitariste lausannois avait créé un quartet avec un saxophoniste, un contrebassiste et un batteur. Le groupe s'est étendu et contient désormais un joueur de oud, un pianiste et un trompettiste. Le même soir au Temple allemand, la saxophoniste zurichoise d’adoption, Nicole Johänntgen, va proposer un style type Nouvelle-Orléans avec la formation suisse qui l'accompagne.