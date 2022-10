Matis remporte le Prix BCN Innovation 2022

Matis est récompensée pour son innovation. La start-up a remporté mercredi soir le Prix BCN Innovation 2022. La récompense de 150'000 francs lui a été remise au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Matis pour « Monitoring Art with Technology, Innovation and Science » propose une technologie pour l’authentification d’œuvres d’art et la détection de contrefaçons.

Les deux autres finalistes sont les entreprises neuchâteloises Canopé, qui accompagne les organisations dans une démarche de sobriété numérique, et Keris, néo-manufacture d’horlogerie d’intérieur.



Depuis sa création en 2008, le Prix BCN Innovation vise à favoriser les projets novateurs du canton dans les domaines économiques et scientifiques. /gtr