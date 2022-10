Le changement climatique pèse sur nos forêts

Été compliqué pour les forêts neuchâteloises. Elles souffrent actuellement des conséquences de la saison chaude et sèche qui vient de s'achever, indiquent les autorités neuchâteloises ce mercredi, dans un communiqué.



Les premiers effets de la sécheresse observés concernent majoritairement les résineux (sapins, épicéas, mélèzes, etc...). Fortement affaiblis, ils n’ont plus les ressources nécessaires pour lutter contre les attaques de bostryches qui ont fait rage ces dernières semaines, précise l'Etat. Les œufs pondus sous les écorces par ces petits coléoptères se développent en larves qui entravent l’écoulement de la sève élaborée en direction des racines. L’arbre infesté meurt ensuite très rapidement. Les forestiers œuvrent en continu pour intervenir là où il est nécessaire et tenter de stopper la propagation des bostryches, indique le Canton.