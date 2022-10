Le Conseil communal de Boudry souhaite se professionnaliser

Le Conseil communal de Boudry souhaite sortir de son statut de milicien. L’exécutif va soumettre un rapport en ce sens lors de la prochaine séance du Conseil général le lundi 31 octobre. L’objectif est de professionnaliser le Conseil communal avec un taux d’activité fixé à 40% pour les élus et à 45% pour la présidence. L’entrée en vigueur de ce nouveau statut, s’il est accepté, est prévue au 1er janvier 2023.

Boudry suit la tendance d’autres grandes communes neuchâteloises : les trois villes que sont Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, mais aussi Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Grande-Béroche ou encore Milvignes qui a accepté en septembre dernier d’augmenter de 50 à 70% le taux d’activité de ses conseillers communaux.

L’exécutif boudrysan avance plusieurs arguments pour plaider en faveur d’une professionnalisation. Les dossiers sont qualifiés de toujours plus complexes. Pour le Conseil communal, il n’est plus possible de travailler convenablement comme milicien, avec un mandat officiel à 25-30% sous-estimé. La conseillère communale Rita Piscopiello évoque un travail réalisé principalement dans l’urgence et la réaction plutôt que dans l’anticipation. La croissance démographique de Boudry, qui affiche aujourd’hui 6'300 habitants, joue également un rôle dans la charge de travail grandissante.