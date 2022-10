Dans les coulisses du Château : Sarah Curty

La politique, ce n’était pas une évidence pour Sarah Curty. Cette Chaux-de-Fonnière de 36 ans a été marquée par les débats houleux en famille entre un père PLR et un parrain socialiste. Mais elle a finalement cédé aux encouragements de son papa et se passionne aujourd’hui pour ses mandats de députée au Grand Conseil et conseillère générale à La Chaux-de-Fonds.