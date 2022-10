Une soupe au caillou contre la pauvreté

Hubert Péquignot se dit préoccupé pour l’avenir. À l’augmentation du prix de l’essence et des produits de première nécessité vont s’ajouter à la hausse des primes maladie l’année prochaine et les factures d’électricité qui pourraient prendre l’ascenseur. Les personnes qui arrivent tout juste à boucler leur fin de mois pourraient basculer dans une forme de pauvreté. La difficulté à demander de l’aide inquiète Hubert Péquignot. Les personnes essayent trop souvent de s’en sortir par elles-mêmes et viennent à la permanence lorsque leur situation est déjà complexe.