Une femme décède dans les gorges de l’Areuse

Chute mortelle dans les gorges de l’Areuse. Une femme de 34 ans est tombée avec son chien d’une hauteur de 30 mètres environ dimanche aux alentours de 15 heures. Sur place, la Police neuchâteloise n’a pu que constater le décès de la victime et de l’animal. La chute serait accidentelle, selon les premiers éléments de l’enquête. De nombreuses unités ont été mobilisées pour cette opération : la Rega, le Service de la protection et de la sécurité de la Ville de Neuchâtel, le secours alpin suisse, ainsi que plusieurs patrouilles de la Police neuchâteloise et son service forensique. /comm-sbe