Extinction des feux dès 0h15 à La Chaux-de-Fonds cet hiver

Extinction des lumières la nuit à La Chaux-de-Fonds. La Métropole horlogère supprimera tout éclairage public du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, a-t-elle annoncé dans un communiqué ce lundi. Elle précise que l’extinction sera alignée sur l'horaire des transports publics en semaine et sur l'heure de fermeture des établissements publics les vendredis et samedis. De plus, les vitrines de commerces devront également s’éteindre au plus tard à 22h.





Pas d'éclairage de Noël



Comme déjà annoncé, la Ville renoncera également à ses illuminations de Noël cette année. Cependant, elle précise qu’un certain nombre de décorations seront installées. Notamment des sapins de Noël, érigés sur plusieurs places et dont la décoration sera confiée à des artistes locaux et d'autres partenaires.

Ces mesures sont prises afin de donner suite aux recommandations de la Confédération et du Canton en matière d'économies d'énergie, explique la Ville de La Chaux-de-Fonds. Elle espère jouer un rôle d’exemple et d’inciter ainsi les citoyens à faire de même. /comm-cro