Chocolatissimo veut séduire la relève

Pierre Walder n’est pas le seul à vouloir revaloriser le patrimoine chocolatier neuchâtelois et ses artisans. Dans le cadre de leur travail de fin d’études, trois étudiantes du Master Innokick de la HES-SO cherchent une solution pour mettre en avant le chocolat neuchâtelois et le savoir-faire des artisans-confiseurs. Cette formation interdisciplinaire a pour objectif de développer des produits et des services innovants en vue de leur commercialisation. Mandatées par la Ville de Neuchâtel, les jeunes femmes étaient présentes à Chocolatissimo pour faire remplir un sondage au public. Le but : déterminer laquelle de leurs idées semble la plus séduisante. Parmi elles, on note par exemple un « Choc’athlon », soit un parcours dans le canton de Neuchâtel qui permet de déguster les chocolats de la région ou encore le « ChocoGame», un escape game sur le thème de l’histoire du chocolat neuchâtelois.