Sentier en mémoire d’un résistant

Suivre les pas de Michel Hollard. C’est ce que propose le sentier qui sera inauguré ce weekend à La Brévine. Michel Hollard était un résistant français, fondateur de tout un réseau baptisé « Agir ». Entre 1941 et 1944, il a traversé 98 fois la frontière entre la France et la Suisse, illégalement. La plupart du temps, c’est par La Brévine qu’il transite. Michel Hollard renseigne alors les Anglais sur les actions des Allemands, et permettra notamment d’éviter des bombardements sur Londres depuis la Haute Normandie.