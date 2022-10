Les agences de voyages ont le vent dans le dos

… est synonyme de plus de travail

La clientèle est donc bien de retour actuellement, même si dans certaines agences comme à Tavannes chez ID Voyages, on sent que l’effet post-covid s’estompe déjà. En revanche, du côté de La Neuveville par exemple, dans l’agence Eau Vive, il y a toujours 10% d’augmentation par rapport à la normale. Une situation qui pourrait paraitre réjouissante, mais son responsable, Bernard Rothenbühler tempère ses propos. Selon lui, retrouver du monde est une bonne chose. En revanche, avec la situation actuelle, la masse de travail est beaucoup plus importante. Pour certains dossiers, il affirme qu’il doit se pencher dessus deux à trois fois plus longtemps en raison des annulations de vols, des papiers supplémentaires à remplir et de tout ce qui complique la vie de ses clients actuellement. Un fait que Nathalie Chuat, qui se veut porte-parole pour le coup des agences de l’Arc jurassien, confirme également. Elle ajoute même que ce travail supplémentaire « n’est pas très rentable ». Bernard Rothenbühler a même dû refuser certains dossiers sur lesquels les risques étaient beaucoup trop importants au niveau financier. Pour conclure, contrairement à leurs clients, les agences de voyages ne sont pas encore sorties de l’auberge. /lge