Le Grand Tétra tire sa révérence

Certains oiseaux changent leurs habitudes. Les goélands, que l’on observait essentiellement dans le bas de canton, sont de plus en plus présents dans les Montagnes neuchâteloises. Certaines espèces diffèrent également leur migration. Et d’autres sont en voie de disparition ou ont tout simplement disparu du Canton de Neuchâtel. C’est le cas du Grand Tétra, indique François Turrian, le directeur romand de BirdLife Suisse. Les indices de sa présence n’ont pas été observés cette année sur le territoire cantonal. Il attend des autorités un sursaut afin qu’elles mettent « tout en œuvre pour éviter la disparition de ces oiseaux ». /sma