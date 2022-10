Un container neuchâtelois pour le Congo

Une association qui œuvre depuis plus de 10 ans. Dirigée par Véronique Oberli, « Un seul but » travaille pour envoyer des containers contenant notamment des vêtements de sport ou des médicaments au Congo. Les affaires sont accueillies par le Père Adrien, aumônier, dans la province de Bukavu. Le contenu des chargements est récolté par des Neuchâtelois, et conditionné par des gens de la région. Il est essentiel pour l’organisation de travailler avec des locaux lors du chargement et du déchargement. Les besoins sur place ne peuvent pas être imaginés par des gens résidant dans le canton de Neuchâtel. Le Père Adrien s’occupe sur place de distribuer l’arrivage, qui servira au bien être des prisonniers locaux, et aux habitants de Bukavu. L’homme de foi veille à la bonne condition des détenus qui vivent dans l’établissement surchargé. Une différence qui l’a fortement marqué lors de sa visite dans une prison suisse :