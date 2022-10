Loyers : des potentielles hausses qui préoccupent

Quand l’inflation s’en mêle

Du côté des locataires comme des propriétaires, on s’accorde donc sur l’importance du dialogue. Mais « ce qui est inquiétant, c’est qu’en plus des hausses de loyers, les locataires vont aussi subir des frais accessoires comme la hausse des prix du combustible », reconnait Yann Sunier. Le directeur de la CIN rappelle que les loyers restent tout de même relativement bas dans le canton de Neuchâtel par rapport à d’autres régions et que, dans certains cas, les salaires pourraient être indexés au coût de la vie. Un optimisme que ne partage pas Jonathan Gretillat : « Les locataires sont pris en otage, car le logement est un besoin fondamental. Il sera difficile de quitter un logement pour trouver moins cher ailleurs, alors que les loyers sont plutôt à la hausse de manière générale et qu’il y a une pénurie surtout sur le Bas du canton ». /ara