L’ANAAP célèbre ses 30 ans

Jours de célébration pour l’ANAAP. L’Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique fête ses 30 ans d’activité. Depuis vendredi, et jusqu’à lundi, plusieurs événements sont organisés au Péristyle de l’Hôtel de ville de Neuchâtel pour marquer le coup. Les visiteurs pourront découvrir une exposition de photos et d’objets réalisés dans le cadre des activités de l’association. Un stand d’information et de sensibilisation, ainsi qu’une gratiferia (marché gratuit) accueilleront également le public.

Cerise sur le gâteau, l’ANAAP organise une conférence-débat le lundi 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale, autour du récit de vie.

Nadia Nicoli, psychologue et coordinatrice de l'association :