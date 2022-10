Ne pas plonger les malvoyants dans le noir complet

Pour les personnes malvoyantes, il est très difficile de s’adapter à la réduction ou suppression de l’éclairage public. Il est toujours possible de changer d’itinéraire lorsque l’on sait qu’une rue n’a pas de lumières mais parfois c’est impossible de passer par ailleurs, explique Olivier Maridor. Et pourquoi ne pas se munir d’une lampe de poche ? « On peut vaguement s’aider mais c’est quand même beaucoup plus difficile parce que la lampe de poche éclaire quand même très différemment qu’un lampadaire » répond Olivier Maridor. Il y a également le risque d’être très ébloui par une autre source de lumière, par exemple une lampe frontale :