Le jeu chez Friedrich Dürrenmatt

Les œuvres d’autres artistes sont associées à cette exposition pour offrir des regards croisés sur la thématique. Les peintures et l’installation inédites de la plasticienne neuchâteloise Valérie Favre (*1959), les dessins du Minotaure de l’écrivain Jacques Chessex (1934-2009), le Jeu de la Guerre du situationniste français Guy Debord (1931-1994) ou encore les adaptations graphiques de Hannes Binder (*1947), illustrateur zurichois, et de Benjamin Gottwald (*1987), bédéiste allemand, tissent des liens avec l’univers de Dürrenmatt.





Théâtre musical avec « Le Minotaure »

Des manifestations auront lieu dans le cadre de l’exposition, notamment du théâtre musical avec « Le Minotaure » et un Salon Dürrenmatt dédié au dialogue entre image et texte, à l’occasion de la parution de l'ouvrage « Parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt - L’œuvre picturale et littéraire en dialogue » du CDN en collaboration avec les maisons d’édition Steidl et Diogenes.

Le CDN édite encore une publication qui accompagne l'exposition, qui propose un focus sur un tableau de Dürrenmatt, « Le Monde des Atlas. » Le CDN produit également « Friedrich Dürrenmatt - Le Podcast », qui pose un regard actuel sur l’œuvre picturale de Dürrenmatt par le biais de courts récits. /ats-dsa