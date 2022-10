Référendum lancé contre la carrière de La Sagne

Un roc se présente face à la carrière du village de La Sagne. L’extension du site du Bois-Vert, situé sur les hauts du village le long de la route cantonale en direction du Locle, est combattue par référendum, a appris RTN vendredi. Un comité d’une vingtaine de personnes s’est réuni pour la première fois jeudi soir. Les signatures seront récoltées dès la semaine prochaine. Nonante-huit paraphes sont à trouver d’ici au 9 novembre pour que le référendum aboutisse. Priorité de ce comité : permettre à la population de prendre connaissance et de débattre sur un projet concernant.





Les nuisances en question

« C’est un sujet central parce qu’il engage la population sur plus de 30 ans et donc nos enfants et nos petits-enfants », explique Corinne Haesler, l’une des représentantes du comité. « Une décision de ce type va impliquer des modifications sur la vie du village », détaille-t-elle.