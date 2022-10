Factures à code QR : bilan plutôt positif

La Poste tire un premier bilan positif du passage à la facture à code QR. Depuis le premier octobre, il n’est plus possible de faire ses payements avec les anciens bulletins de versement orange et rouge, même aux guichets postaux. Le géant jaune indique que le passage au nouveau système s’est très bien déroulé. Vendredi dernier, le jour de la transition, la Poste a enregistré environ 390'000 versements aux guichets contre 50'000 habituellement. « Le changement s’est effectué dans une ambiance calme», indique la porte-parole de la Poste, Silvana Grellmann. « Nous avons renforcé les équipes ces derniers jours. Nos collaborateurs ont ainsi plus de temps pour conseiller les clients ».