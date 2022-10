Deux cartes historiques du canton de Neuchâtel mises en ligne

Les cartes d’Ostervald auront notamment servi à établir le cadastre cantonal et à réaliser la célèbre carte Dufour, première carte officielle couvrant l'ensemble de la Suisse et publiée entre 1845 et 1865.

La numérisation de ces cartes en très haute résolution doit permettre, selon l’AEN, « de rendre un modeste hommage à cet illustre prédécesseur et de valoriser cette œuvre magnifique qui suscite toujours autant d’intérêt et d’admiration. » /dsa