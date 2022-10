Coup de couteau dans un train

Altercation à l'arme blanche mercredi soir entre deux hommes près de la gare de Chambrelien. La victime du coup de couteau a été héliportée à l'Hôpital de l'Île à Berne. Le suspect a pu rapidement être interpellé par la Police neuchâteloise. Aucun autre blessé n'est à déplorer.

Les faits se sont déroulés vers 21h40. La Police neuchâteloise a été informée qu’une personne avait été blessée à la suite d'une agression au couteau dans le train en direction de La Chaux-de-Fonds. Elle a arrêté le convoi ferroviaire à la gare des Hauts-Geneveys afin d’accéder au blessé.

Le blessé est un homme de 35 ans domicilié dans la région. Après avoir été pris en charge par une ambulance, il a été héliporté par la REGA à l'Hôpital de l'Île à Berne. Ses jours ne sont pas en danger.

Le suspect a rapidement été interpellé par les forces de l’ordre. Il s'agit d'un homme de 52 ans domicilié dans la région. L'arme blanche utilisée a, elle aussi, pu être retrouvée. Selon les premiers éléments de l’enquête, une première dispute aurait eu lieu plus tôt dans l'après-midi entre les deux hommes.

Ces événements ont nécessité l'engagement de sept patrouilles de la Police neuchâteloise, du service forensique et de la police judiciaire. Le train a été arrêté pendant plus d'une heure pour les besoins de cette intervention. Une procédure pénale a été ouverte par la procureure de permanence et des investigations sont actuellement en cours afin d'établir les circonstances de cette affaire. /comm-aju