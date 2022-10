Des factures Viteos font grincer des dents

Anticiper et relever son compteur

Viteos indique qu’il n’est pas possible d’effectuer un relevé de compteur de chaque client tous les mois. En revanche, chacun peut envoyer à l’entreprise une photo de son compteur afin que sa facture soit adaptée au plus proche de sa consommation réelle. « Il y a une demande forte de la clientèle d’avoir des relevés précis », note Claire-Lise Clément. « Nous sommes en train de mettre en place une solution qui permettra à futur aux clients de transmettre directement leur index de consommation ». A l’horizon de 2025-2027, des technologies de relevés à distance devraient également être développées et mises en place. /ara