L’Hôpital à la maison se déploie dans le canton de Neuchâtel

Des critères précis



Tous les patients ne sont toutefois pas éligibles pour ce type de prise en charge. « Il faut que l’état de la personne soit stable, qu’elle n’ait pas besoin de soins pendant la nuit et que l’on puisse compter sur des proches aidants », détaille Bertrand Curty. L’hôpital à domicile repose jusqu’ici sur une équipe dédiée de sept infirmières et un coordinateur, entourée d'une assistance sociale, de médecins et de gestionnaires logisitque. Une rencontre avec le patient est d’abord organisée à l’hôpital pour cerner ses besoins. Une seconde visite a ensuite lieu à domicile pour déterminer la logistique et le matériel nécessaire. La durée moyenne de la prise en charge à la maison est de trois semaines, mais peut s’étendre à plusieurs mois si nécessaire. La plupart des patients qui en ont bénéficié jusqu’ici souffraient de pathologies pulmonaires, de maladies infectieuses ou avaient besoin de soins palliatifs.





Un projet appelé à se développer

L’intérêt d’une hospitalisation à domicile est multiple, selon Bertrand Curty. « Cela permet au patient de rester jusqu’au bout au contact de sa famille. J’ai aussi constaté que ça apaise l’entourage, qui est rassuré de pouvoir compter sur des soins de qualité hospitalière », constate le médecin. Ce type de prise en charge doit également permettre de soulager le RHNe et réduire les coûts de prise en charge. La plupart des frais sont couverts par la Lamal. Le coût de la coordination est actuellement principalement assumé par Nomad.

Le projet d’hôpital à domicile est appelé à se développer. À moyen terme, entre quinze et vingt personnes devraient pouvoir être prises en charge en même temps, contre cinq actuellement. « Nous avons plein de compétences dans le canton, autant étatiques que privées. C’est leur mise en commun qui permettra d’amener des avantages pour l’ensemble de la population », conclut le médecin. /ara