Qui va à la chasse remplit les restaurants

C’est le retour des spätzlis, des fruits confits et des pièces de gibier dans les assiettes des restaurants de la région. Le retour des mets de chasse est souvent très attendu par les gourmands, mais aussi par les établissements. Contactés par RTN, certains tenanciers ne cachaient pas leur joie de retrouver le gibier dans leurs menus. L’Hôtel de l’Aigle à Couvet avoue « avoir clairement plus de monde en ce moment ». « C’est l’émeute chaque année » du côté de l’Hôtel de Commune à Dombresson, alors que la Croix-Blanche à Cressier affiche « complet depuis plusieurs jours ».







La chasse dans de nombreux restaurants neuchâtelois

Il faut dire qu’on peut désormais manger du gibier dans une grande majorité de restaurants neuchâtelois. Les pièces de viande sont assez spécifiques, comme le sanglier, le cerf ou encore le chevreuil, alors que les assiettes de garniture sont de plus en plus diversifiées. Karen Allemann, directrice de Gastro Neuchâtel, rappelle aussi que ces plats sont plus rarement cuisinés à la maison.