Festival international de marionnettes à Neuchâtel

Le festival international de marionNEttes démarre le 28 octobre dans le canton de Neuchâtel. Durant dix jours, cette 20e édition propose une vingtaine de spectacles qui présenteront au public cet art sous toutes ses formes.

Ce festival fait converger des formes et des artistes venus du monde entier dans les théâtres et les lieux culturels emblématiques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. La manifestation ne s'adresse pas qu'aux enfants, soulignent lundi les organisateurs.

Après une dernière édition en format réduit, cette édition marque le retour à une programmation foisonnante. Né en 1985, à l'initiative du Theâtre de la Poudrière à Neuchâtel, le festival veut favoriser une collaboration entre les théâtres et centres culturels du canton de Neuchâtel et défendre une programmation exigeante. /ATS-aba