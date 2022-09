La lutte contre le cancer du sein continue

Le cancer du sein est la maladie cancéreuse qui touche le plus les femmes. Sous nos latitudes, environ une femme sur huit y est confrontée au cours de sa vie. Octobre rose est l’occasion de rappeler l’importance de la prévention. Le centre du sein du Réseau hospitalier neuchâtelois, l’association pour le dépistage du cancer et la ligue neuchâteloise contre le cancer s’associent pour proposer ce mois-ci des actions de sensibilisation à travers le canton. « Plus une tumeur est détectée précocement, plus les chances de survie sont grandes », rappelle la Dre Marie-José Chevènement, médecin cheffe du centre du sein du RHNe. « Dans le canton de Neuchâtel, les patientes de 50 à 75 ans sont invitées à faire une mammographie tous les deux ans ».

Avant cinquante ans, les cancers sont souvent diagnostiqués plus tard et sont donc plus virulents. « Il faudrait également mettre en place un dépistage entre 40 et 50 », estime Marie-José Chevènement. La médecin cheffe du centre du sein était l’invitée de La Matinale :