La 9e édition de Chocolatissimo aura lieu du 15 au 22 octobre

Neuchâtel la capitale du chocolat du 15 au 22 octobre. La 9e édition de Chocolatissimo aura lieu au péristyle de l’Hôtel de Ville mais aussi à Serrières, au Jardin botanique, dans les théâtres, les boutiques et sur le lac.

Les experts et apprentis de la confiserie-chocolaterie vont confectionner des pièces montées, des truffes, des muffins, des carrés, des branches et même des truites du lac en chocolat. "Ces démonstrations mettent en scène la valeur d’un savoir-faire artisanal et l’importance de la transmission aux jeunes générations", a indiqué mardi Pierre Walder, président de l’association Chocolatissimo, cité dans le communiqué.

Comme chaque année, le public sera invité à voter pour les plus belles pièces montées exposées à l’Hôtel de Ville par les apprentis du CPNE. Des ateliers pour les enfants, des dégustations mariant bière et chocolat et des démonstrations de latte art seront notamment au programme dans ce lieu.

Mais l’événement 100% chocolatiers neuchâtelois prendra place aussi ailleurs en ville de Neuchâtel. Il aura lieu notamment au restaurant du Passage Chez Max et Meuron pour un Bal littéraire, au Pommier pour une Tarte blanche avec le comédien Joël Maillard ou avec Kolya pour un atelier d’écriture et soirée slam et chocolat.





Croisière chocolatée

Les amoureux du patrimoine partiront sur les traces de Suchard à Serrières tandis que les fins nez goûteront différents types de chocolat à l’aveugle au Jardin botanique. Pour la toute première fois, une croisière sur le lac permettra au public de faire un atelier et des dégustations de chocolat.

Chaque année, les artisans du festival concoctent trois nouvelles saveurs à découvrir en plaques. Lors de cette édition, les gourmands pourront déguster du chocolat au lait avec graines de fenouil et banane, du chocolat noir avec pistache et feuilletine et du chocolat blanc avec fruits rouges et pavot.

Plus de 10'000 personnes avaient participé en 2021 à Chocolatissimo, malgré la nécessité du pass sanitaire. /ATS-cro