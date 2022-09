Jouer à tout : C’est quoi ton truc ?

A l’heure ou le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, se retrouver autour d’un jeu de société se fait plus rare. Mais celui qui n’aime pas ces moments en famille ou entre amis nous jette la première pierre !

La passion du jeu de société se cultive à Cortaillod. Une association dirigée par un amoureux des jeux, Michel Jeanneret. Le président de "Jouer à tout" était l'invité de Raphael dans La Matinale ce mardi à 8h15 :