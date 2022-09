Fête des vendanges: le cashless semble avoir payé

Plus d’argent en espèces, ni de carte aux stands de la Fête des vendanges cette année. Les Neuchâtelois ont dû se munir d’un bracelet électronique pour payer leurs consommations aux stands. RTN a promené son micro au sein de la Fête pour savoir ce qu’en ont pensé les commerçants et les fêtards.







Un système cashless globalement adopté

« Ça va continuer et ça va marcher », assure un des tenanciers de la Brasserie du Jura. « On pourrait quand même garder un peu de cash pour les personnes âgées qui ont un peu de mal avec le système », nuance-t-il toutefois. Chez les consommateurs, le côté pratique du bracelet a été apprécié. « Ça évite d’ouvrir et fermer le sac à chaque fois », indique une consommatrice. « Ça permet d’éviter les pickpockets », rajoute un autre fêtard. Les seules réserves exprimées par notre panel neuchâtelois vis-à-vis du système : ne pas avoir pu utiliser le bracelet pour les manèges.