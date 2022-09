Pour des achats sans voiture

La section neuchâteloise de l’ATE tient un stand ce samedi à La Chaux-de-Fonds, de 8h à 12h sur la Place du marché.

Cette présence en plein centre de la Métropole horlogère a pour objectif de rencontrer le public et de présenter des alternatives à la voiture. Si les transports publics peuvent être privilégiés, l’ATE encourage également l’utilisation de vélos munis d’un panier ou d’une remorque. Elle mentionne aussi la location possible de vélos cargo et les différents services de livraison à domicile proposés par les magasins. L’offre tend à se développer de plus en plus selon l’association. /dsa