Estavayer-le-Lac au temps des chevaliers

Retour dans le passé à Estavayer-le-Lac. Une grande fête médiévale est organisée de vendredi à dimanche dans et autour du château. L’occasion d’assister à des démonstrations militaires et artisanales. Les visiteurs pourront notamment assister à une bataille géante ou s’initier à la calligraphie du moyen âge. Ils auront aussi l’occasion de visiter le donjon, de danser et d’assister à des animations de ménestrels. Ce côté didactique est essentiel pour les organisateurs de la manifestation. La Matinale s’est immergée vendredi matin dans cette ambiance moyenâgeuse puisqu’elle s’est tenue dans la cour du Château. Éric Anghern, le président de la manifestation, était également de la partie.