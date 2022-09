Le Locle : de simple Grange à Grange Delux

Si les anciens Loclois s’en souviennent, à coup sûr ils ne reconnaitraient plus aujourd’hui l’ancien cinéma Lux. Au cours des deux dernières années, la salle obscure s’est transformée en café-théâtre. Elle accueille désormais La Grange Delux.

Nichée jusqu’à peu à quelques mètres de là, l’ancienne salle ne pouvait plus remplir ses fonctions, notamment pour des questions de sécurité.

L’équipe dirigeante des théâtres du Casino et de La Grange a alors décidé de trouver un nouvel écrin pour y accueillir des artistes, souvent des musiciens, parfois des comédiens. Le choix s’est porté sur l’ancien cinéma Lux. Un projet d’envergure, puisqu’il a fallu trouver 1,3 million de francs pour boucler le budget et démarrer les travaux de transformation. Directrice de l’ancienne et de la nouvelle salle, Ophée Del Coso explique ce qui a changé entre la simple Grange et La Grange Delux :