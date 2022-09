La HEP-BEJUNE se dote d'un Testlab à Delémont

D'ici à 2024, les sites de Bienne et de La Chaux-de-Fonds aussi seront dotés de Testlabs, notamment pour développer des travaux autour de la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Pour Deniz Gyger Gaspo, vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaires à la HEP-BEJUNE, ces espaces doivent permettre de créer, d'innover, et d'imaginer de nouvelles manières d'enseigner les maths, la géograhie ou encore la musique.