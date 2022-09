Le DJ et producteur neuchâtelois est sorti de son lit plus tôt qu’à l’habitude. Une occasion pour Raphael de parler avec lui de musique, évidemment, et de sa présence sous la tente RTN ce week-end à la Fête des Vendanges !

S’il avoue être impatient de mixer à domicile, samedi 24 septembre dès 22h, Yves Larock est prêt à mettre le feu, comme à son habitude :