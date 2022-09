En route pour Berne : Denis de la Reussille

Initiative et contre-projet à l’initiative sur les glaciers, F35, pouvoir d’achat : autant de dossiers qui sont au menu de la session d’automne des chambres fédérales qui s’est ouverte il y a dix jours à Berne. Pour lutter contre l’explosion des coûts de l’électricité et les risques de black-out, le Conseil fédéral a dû mettre en place un mécanisme à 10 milliards de francs sur la table. L’achat des avions de combat F35 a aussi occupé les élus la semaine passée, tout comme, mardi, l’initiative sur les glaciers et son contre-projet. Le conseiller national popiste neuchâtelois Denis de la Reussille était l’invité de La Matinale mardi /sma